Чи буде референдум щодо Донбасу – заява Зеленського

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Не виключено, що у майбутньому відбудеться референдум стосовно Донбасу. Про це в інтерв'ю 1+1 заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. Тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті, це може бути щодо Донбасу, Криму, може бути загалом щодо припинення війни", – сказав президент.

Зеленський також заявив, що не виключає можливих прямих переговорів із президентом Росії щодо Донбасу. За його словами, Європа та США підтримують цю його ідею.

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Також він зазначив, що завдяки США може з'явитись ще один шанс домовитися з Росією.

"У нас може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Росією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент – як не втратити "нормандський формат", бо, нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки в ньому зацікавлений Макрон", – додав він.

Референдум з Донбасу