Чи буде референдум щодо Донбасу – заява Зеленського

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Не виключено, що у майбутньому відбудеться референдум стосовно Донбасу. Про це в інтерв'ю 1+1 заявив президент України Володимир Зеленський.
"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. Тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті, це може бути щодо Донбасу, Криму, може бути загалом щодо припинення війни", – сказав президент.
Зеленський також заявив, що не виключає можливих прямих переговорів із президентом Росії щодо Донбасу. За його словами, Європа та США підтримують цю його ідею.
Також він зазначив, що завдяки США може з'явитись ще один шанс домовитися з Росією.
"У нас може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Росією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент – як не втратити "нормандський формат", бо, нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки в ньому зацікавлений Макрон", – додав він.
Референдум з Донбасу
- 8 квітня Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", запропонований ним же минулого року.
- 20 травня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив про те, що у планах провести загальнонаціональний референдум на тему вирішення конфлікту на Донбасі.
- Також він повідомляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають крах, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести на референдум.
- Екс-спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що не можна виносити на всеукраїнську референдум питання відокремлення окупованого Донбасу, оскільки це незаконно . На його думку, можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.
- Читайте також у нашому блозі політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика про те, чому так важливий референдум .