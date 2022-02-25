Кинувся під колеса: українець намагався зупинити ворожу колону танків

Чоловік пішов прямо на танк / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилося відео як чоловік власноруч намагається зупинити колону з десятка російських танків.

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На записі видно, як українець кидається під колеса габаритної техніки, намагаючись звернути її зі шляху. Один із танків виїжджає на узбіччя, але потім знову вивертає траєкторію і продовжує рух дорогою.

Чоловік продовжує "завертати" бронемашини одну за одною, але вони, трохи пригальмувавши, продовжують хід.

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Така техніка могла б завдати людині серйозних каліцтв, але судячи з відео, чоловік залишається неушкодженим.

Його подальша доля невідома. Незрозумілою залишаться і геолокація, де відбувалися усі події.

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Нагадаємо, зранку у столичному районі Оболонь ворожа техніка переїхала легковий автомобіль. За кермом машини перебував пенсіонер. Наразі йому надають медичну допомогу.

А в районі Кримського перешийка інженер батальйону морської піхоти ціною власного життя зупинив ворожі танки. Матрос Скакун Віталій Володимирович загинув під час вибуху Генічного автомобільного мосту. Своїм героїчним вчинком військовослужбовець значно уповільнив просування противника.