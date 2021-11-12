"Боюсь, що Саакашвілі не доживе": Кікабідзе розповів про розмову із Зеленським

Кікабідзе прийшов до Зеленського із важливим проханням. Колаж "Сьогодні"

Співак та актор Вахтанг Кікабідзе прилетів до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якого попросив допомогти звільнити експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, оскільки він може померти у в'язниці.

Про це він розповів журналісту Дмитру Гордону.

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Він вибачився перед Зеленським від імені всіх грузинів за те, як до Грузії не пустили українську делегацію (у тому числі самого Гордона).

"Він (президент. – Ред.) сказав, що Саакашвілі – громадянин України, тож країна має повернути свого громадянина. Ми з Зеленським давно знайомі, це була розмова близьких друзів… Я йому сказав: "Якщо ви любите бої без правил, приїжджайте до Грузії! Я по селах і містах вас поведу та розповім, де били тих людей, які хочуть до Європи, які мислять по-іншому, ніж наш уряд... Без очей залишили кілька осіб: 21 липня минулого року поліцейські стріляли прямо в обличчя за наказом верхівки, яка керувала цією маленькою країною. Як у липні били журналістів... Я кажу: "Я спеціально, Володю, прилетів попросити, щоб ви свого громадянина якось врятували. Тому що є таке відчуття, що хочуть, щоб звідти він не вийшов живим", - сказав Кікабідзе.

Артист вважає, що Зеленський почув його і сказав, що з кимось обговорюватиме по телефону ситуацію щодо Саакашвілі (як стало відомо – з прем'єром Грузії. – Ред.).

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"Я сказав, що знаю, що на це потрібен час. Потрібно вам зібратися з силовиками, поговорити, але, говорю, я боюся, що він не доживе. Тому треба якось зробити так, щоб його звідти перевели до нормальної клініки. А потім уже, коли привезете його до країни, де його прописано, потім самі з ним розберетеся: залишатись йому тут, або виїхати. Це ваші справи. Я хвилююся за те, щоб він не загинув", – сказав він.

Ситуація із Саакашвілі