Великої війни не буде! Ексрадник Путіна дав обнадійливий прогноз

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Колишній економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Іларіонов в ефірі Україна 24 розповів про ймовірне вторгнення Росії в Україну.

За його словами, провокації з боку Росії будуть, але війни як такої немає.

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"Великої війни зараз не буде. До цього висновку я дійшов 12 листопада минулого року. І тоді я заявив публічно, що великої війни не буде. І вже протягом трьох місяців, коли йде ця істерична компанія, я говорю одне й теж: "Великої війни не буде". Йдеться ні про малу ймовірність, але про низьку ймовірність, а про нульову. Провокації – можливі", – сказав він.

Путіну зручно наводити паніку

Водночас, міністр закордонних справ України (2014-2019 років) Павло Клімкін вважає, що главі РФ зручно залякувати вторгненням заради своїх інтересів.

"Я вважаю, що великого вторгнення в Україну не буде. Як мінімум у найближчій перспективі. Потрібно заспокоїтися. Хтось починає купувати валізи, возити їх з собою у багажнику, тут треба заспокоїти всіх. По-перше, це Путіну зараз не потрібно тому, що він хоче далі піднімати ставки і говорити з лідером Китаю, говорити з Байденом. Він 100% може піти на провокації. Але суть у тому, щоб тримати всіх у напрузі", – сказав він.

Які були прогнози

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався темою ППО у керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що зараз Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів. Вони поставлені та висунуті так, щоб мати можливість накрити Київ. За словами генерала, бригада може дати одномоментний залп 300 ракетами – на столицю та інші важливі об'єкти.

До чого тут Китай?

Президент РФ Володимир Путін підписав з головою Китаю Сі Цзіньпіном спільну заяву про засудження "розширення НАТО". Сторони критикують США за нібито агресивні дії у різних точках світу та вихід з міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності. До того ж, Китай підтримав вимоги Росії до Заходу з питань безпеки.

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Держсекретар Блінкена Джаліна Портер вважає, що зміцнення відносин між Китаєм та США не буде пріоритетним у вирішенні українського конфлікту.