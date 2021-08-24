Великий герб – навіщо він потрібен, що символізує і чому Рада стільки років не може його затвердити

У день 30-річчя Незалежності України запланована позачергова сесія Верховної Ради. Головне питання на порядку денному – проєкт закону про Великий державний герб України. Як відомо, законопроєкт №5712 був ініційований президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Ми спробували відповісти на всі важливі питання про цю подію.

Чому у нас не було великого герба?

Історично в Україні не існувала традиція мати малий і великий герб. Але в 1996 році в Конституції нашої країни з'явилася норма, що передбачає наявність як малого, так і великого герба. Раніше 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила своєю постановою, що малим гербом України є Тризуб.

Проект великого гербу в том варіанті, в якому Рада буде розглядати його зараз / Фото: Верховная Рада

Що символізують лев, козак і корона?

Малюнок великого герба, який поданий в рамках законопроєкту №5712, виконав колектив під керівництвом Олександра Івахненка ще в середині дев'яностих років. Художники зобразили лева на задніх лапах і козака з мушкетом, які тримають щит із тризубом. Автори законопроєкту підкреслюють, що Малий державний герб України (нагадаємо, що Тризуб є знаком Княжої держави Володимира Великого) – головний елемент Великого герба.

При цьому зазначимо, що всі символи, зображені на Великому гербі, мають особливий сенс. Ці символи вивчає геральдика – спеціальна історична наукова дисципліна, що аналізує герби, традиції і практики їхнього використання.

Відмінність гербів від інших емблем – у тому, що будова, вживання і правовий статус гербів відповідають особливим, історично сформованим міжнародним правилам.

Геральдист Тарас Завадовський так коментує ці символи:

лев традиційно символізує Західну Україну;

козак із мушкетом – Запорізьку січ, Східну і Центральну Україну;

ноги щитотримачів обплітає стрічка кольорів державного прапора.

На думку політолога Сергія Бикова, сенс Великого герба – в єдності Східної, Центральної та Західної України.

"Багатьох бентежить корона. Але в геральдиці корона – не символ монархії, а символ суверенності держави. Є різниця в зображенні монархічної корони і так званої міської. Корона, яка зображена на проєкті Великого герба – саме міська. Тобто, йдеться саме про суверенітет. при цьому корона стилізована під княжий вінець Ярослава Мудрого", – говорить експерт.

А ось що означають інші символи на проєкті Великого герба, за словами експертів:

орнамент під короною – геральдичний символ, що позначає покривало або намет, який накидали на лати лицарі, щоб не було спекотно в броні під палючим сонцем – пояснює Завадовський;

пшениця – багатство;

калина – печаль; "За старих часів, коли ховали козаків, на їх могилах залишали гілочки калини", – говорить Завадовський.

Чому малюнок Великого герба багатьом не подобається?

За словами доктора історичних наук, голови Українського геральдичного товариства Андрія Гречила, до малюнка Великого герба, який був внесений президентом в рамках однойменного законопроєкту, є претензії.

"По-перше, на малюнку все-таки зображена "корона гідності", яка вказує на монархічний статус держави. Але Україна згідно з Конституцією (ст. 5) є республікою. І тут явно є протиріччя. Я називаю такі речі "геральдичний кіч", як втім і геральдичний орнамент під короною. По-друге, два щитотримачі – козак і лев – топчуться на стрічці кольору державного прапора. Зверніть увагу на герби інших держав: на них також зображені щитотримачі, які стоять на стрічках, але це однотонні стрічки з девізом! По-третє, я б поставив під сумнів художню якість малюнка. Навіть звичайні люди в соцмережах пишуть, що на малюнку у лева – дві ліві лапи!"

Чи потрібен Україні великий герб?

Великий герб – це один з атрибутів держави.

"У багатьох країн є тільки один герб, і в цьому немає нічого страшного. Наприклад, всі знають Польщу за білим орлом на червоному тлі. Тому Україна може цілком обійтися тризубом", – вважає Завадовський.

У той же час Сергій Биков каже:

"Президент сподівається, що Україна за допомогою ще одного державного символу продемонструє світу свою єдність в різноманітності. Зокрема, єдність Центральної, Східної та Західної України. Це особливо важливо, враховуючи фактор російської агресії. Тому законопроєкт варто проголосувати і ухвалити".

Биков також підкреслює, що великий герб передбачений у Конституції України. Якщо народні депутати вважають, що він не потрібен – варто внести зміни до Основного закону. Нагадаємо, що для затвердження в парламенті великого герба потрібно 300 голосів народних обранців.

"Втім, наскільки я знаю, голоси в Парламенті за президентський законопроєкт є", – підкреслює Биков.

Чому президент подав законопроєкт як невідкладний?

"30 років – символічний вік як для людини, так і для країни. У цьому віці необхідно чітко визначитися як мінімум з основами і символами. Якщо ми не можемо чітко сформулювати, куди ми рухаємося і чого хочемо в 30 років, виникає логічне запитання, коли ж ми будемо визначатися? Думаю, саме тому президент і подав законопроєкт № 5712", – говорить Сергій Биков.

Він також зазначає, що навколо державних символів точаться суперечки вже більше 20 років. Геральдісти ламають списи, та й громадяни в соцмережах висловлюють свою думку. А деякі політики, і зовсім намагаються "задовольнити власні амбіції", піднімаючи тему державних символів.

"Наприклад, деякі політики задаються питанням про те, чи правильний у нас гімн і про що говорить фраза "Ще не вмерла України"? Мовляв, "ми що, в режимі очікування живемо"? Або стверджують, що прапор неправильний і треба зробити так, щоб жовтий був зверху, а синій знизу. Тому що жовтий – колір сонця... Всі ці заяви не вирішують проблему, а заговорюють її. Я думаю, що в ситуації з великим гербом президент виступив людиною, здатною підштовхнути парламентарів до прийняття фінального рішення", – заявляє політолог.

Де можна використовувати Великий герб?

Згідно із законопроєктом президента, Великий герб буде обов'язково відтворюватися на:

офіційних символах президента України;

великій державній печатці України;

печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду;

фасаді будівлі резиденції президента України в Києві;

фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;

у залі засідань ВР;

грошових знаках України за рішенням Нацбанку.

Кому не можна використовувати Великий герб України?

Автори законопроєкту вважають, що Великий герб можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, в символіці районів і областей або як елемент такої символіки.

Також забороняється відтворювати зображення цього символу:

в символіці політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок та їхніх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;

в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;

з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував внесення законопроєкту про Великий герб України під час виступу з трибуни парламенту з нагоди Дня Конституції.

Організаційний комітет із підготовки та проведення конкурсу на Великий державний герб України визначив кращий ескіз Великого герба ще в листопаді 2020 року. Тоді ж голова комісії, геральдист Андрій Гречило заявив, що ескіз потребує доопрацювання. Ескіз-переможець також був підданий критиці в соцмережах. Малюнок великого герба, поданий президентом в рамках законопроекту № 5712, не брав участі в конкурсі. Він був створений ще в дев'яностих роках минулого століття.