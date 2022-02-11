Bloomberg назвав дату вторгнення в Україну: це станеться після Дня закоханих

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США, вторгнення може розпочатися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

Реклама

Водночас радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія може вчинити наступальні військові дії або спробувати розпалити конфлікт усередині України вже наступного тижня, до завершення зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Салліван на брифінгу в Білому домі 11 лютого зазначив, що конфлікт "може розпочатися під час Олімпійських ігор, незважаючи на безліч припущень, що це може статися лише після закінчення".

"Що ми можемо сказати, так це те, що існує реальна перспектива того, що російські військові дії матимуть місце ще до закінчення Олімпіади", – наголосив він.

Bloomberg помилково повідомляв про російське вторгнення

Американське інформагентство Bloomberg у ніч 5 лютого помилково опублікувало новину про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Потім повідомлення видалили та вибачилися перед читачами. Інцидент журналісти пояснили тим, що готуються до "різних сценаріїв" розвитку подій.

Реклама

Текст із заголовком "Росія вторгається в Україну" (Russia Invades Ukraine) було опубліковано на сайті Bloomberg 4 лютого, а потім видалено.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше лунають заяви, що Росія може розпочати вторгнення до України будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Реклама

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.