Лукашенко готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі – до чого тут Україна

Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"

Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю нібито через загрози НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Arabic.

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"Те, про що заявив президент (самопроголошений. – Ред.) Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", – сказав він.

За словами Макея, НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу та кількість військових навчань значно збільшились.

За його словами, певний плацдарм проти Росії НАТО наразі створює і в Україні.

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"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, що перебувають на території України, зростає", – сказав він.

Міністр вважає, що те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні.

Питання НАТО