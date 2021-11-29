Білорусь підтримає Росію? Лукашенко розповів, чи буде напад на Україну

Лукашенко не бачить російської загрози. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку не подобається, що Україна посилює кордон з його країною, і запевняє, що Росія не планує вторгнення. Але при цьому дав зрозуміти, що у разі нападу він буде на боці окупантів.

Про це він сказав на нараді із силовиками. БЕЛТА.

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За його словами, це Захід нібито "вигадав" загрозу нападу РФ на Україну і зажадав фактів підготовки такої військової операції. Він вважає, що навколо Росії починаються активні рухи під прикриттям того, що вона "збирається напасти на Україну".

"Але якби такі задуми були, то білоруські військові, в тому числі я, про це знали б. Нас би повідомили. Але я ще раз кажу: факти на стіл. Вони чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть "війнушку" на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон, хоча до цього жодних фактів причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше. Проте вони виводять туди військовий контингент і заявляють про це відверто. Це близько восьми тисяч на цьому етапі. Що відбувається на західному кордоні з Польщею та Прибалтикою, ви добре обізнані", – сказав Лукашенко.

Загроза вторгнення Росії