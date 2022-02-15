Байден: "Вторгнення можливе!"

Президент США підтримав Україну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Американський президент закликав у черговий раз своїх громадян залишити Україну у своєму зверненні із Білого Дому.

Заяву президент США зробив на тлі повідомлень британських ЗМІ, що атака на Україну розпочнеться у ніч на 16 лютого. З посиланням на американську розвідку The Sun і The Mirror повідомили, що насамперед шквальним вогнем з повітря будуть піддані військові та урядові центри управління та контролю Києва. Лише після цього російські танки перейдуть кордон.