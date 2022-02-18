Байден скликає зустріч з лідерами ЄС та НАТО через ситуацію навколо України

Байден разом з іншими лідерами обговорить ситуацію навколо України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, колаж: "Сьогодні"
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден організує зустріч із главами країн Європейського Союзу та НАТО. Під час неї обговорять ситуацію навколо України.
Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади, пише "Інтерфакс".
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"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", — йдеться в повідомленні.
Останні тижні США, країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу вторгнення РФ на територію України. Однак у Росії напад на нашу країну спростовують.
Загроза вторгнення в Україну
- На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила, посилаючись на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.