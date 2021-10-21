"Б **, пропускаю": нардеп "ОТЗЖ" випадково вилаявся в мікрофон в Раді (відео)

Народний депутат свою емоцію висловив матом / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в парламенті під час розгляду правок і пропозицій до бюджету на 2022 рік нардепу від ОТЗЖ Олександру Колтунович надали слово, але він не зрозумів, щодо чого йдеться.

"Я вибачаюся дорогі колеги, ще раз номер правки", – перепитав нардеп. На що спікер відповів, "да какая разница, 764?".

Політик в черговий раз не розчув і вирішив пропустити виступ.

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"Пропускаю, пропускаю, б **", – сказав він.

Що ще сьогодні було в Раді

Депутати "Європейської солідарності" прямо у Верховній Раді виконали патріотичний хіт "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Народний депутат Ілля Ківа заявив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя", після чого він спростував свою попередню заяву і звинуватив в фейках якихось аферистів .

Нагадаємо, что 19 жовтня, Олександр Колтунович на пленарному засіданні Верховної Ради заявив, що через дії української влади перебувати в країні неможливо. Він порівняв Україну з помийної ямою. "Країна практично непридатна для проживання", – сказав він.