Аваков не піде до партії Разумкова – експерти назвали причину

Авакову (ліворуч) не потрібний Разумков. Колаж "Сьогодні"

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не піде до партії колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки ставати просто народним депутатом – не його рівень. Та й самому Разумкову це не надто вигідно. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що участь у партії Разумкова не є метою Авакова. Він нагадав, що той понад 20 років був на перших позиціях у країні.

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"Для політиків, які досягли такого рівня, ставати нардепом – це зниження статусу. Тим більше якщо він буде лише членом міноритарної партії (партія, що має мінімальну кількість мандатів. – Ред.)", – говорить він.

Політолог Олексій Якубін погоджується з Карасьовим та зазначив, що після 7 років Авакова був на посаді міністра стати зараз пересічним депутатом – не у пріоритеті.

"Для нього – це пройдений етап. Він прагне більшого", – сказав нам експерт.

Аваков невигідний і Разумкову?

А ось політолог Світлана Кушнір вважає, що Разумкову самому не вигідно об'єднуватися з Аваковим, оскільки це знизить його рейтинг. Це розуміє і сам ексглава МВС.

"У Авакова є певний антирейтинг. Його зближення із Разумковим викличе відтік частини прихильників нардепа. І цим обов'язково скористався б Офіс президента, який шукає будь-який привід, щоб загальмувати зростання популярності Разумкова", – пояснила вона.

Аваков та партія Разумкова

1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков.

Нещодавно Разумков заявив, що не кликав до свого нового політичного проєкту журналіста Дмитра Гордона та відомого лікаря Євгена Комаровського.