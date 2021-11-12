Аваков не піде до партії Разумкова – експерти назвали причину

Авакову (ліворуч) не потрібний Разумков. Колаж "Сьогодні"
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков не піде до партії колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки ставати просто народним депутатом – не його рівень. Та й самому Разумкову це не надто вигідно. Про це йдеться у нашій статті.
Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що участь у партії Разумкова не є метою Авакова. Він нагадав, що той понад 20 років був на перших позиціях у країні.
"Для політиків, які досягли такого рівня, ставати нардепом – це зниження статусу. Тим більше якщо він буде лише членом міноритарної партії (партія, що має мінімальну кількість мандатів. – Ред.)", – говорить він.
Політолог Олексій Якубін погоджується з Карасьовим та зазначив, що після 7 років Авакова був на посаді міністра стати зараз пересічним депутатом – не у пріоритеті.
"Для нього – це пройдений етап. Він прагне більшого", – сказав нам експерт.
Аваков невигідний і Разумкову?
А ось політолог Світлана Кушнір вважає, що Разумкову самому не вигідно об'єднуватися з Аваковим, оскільки це знизить його рейтинг. Це розуміє і сам ексглава МВС.
"У Авакова є певний антирейтинг. Його зближення із Разумковим викличе відтік частини прихильників нардепа. І цим обов'язково скористався б Офіс президента, який шукає будь-який привід, щоб загальмувати зростання популярності Разумкова", – пояснила вона.
Аваков та партія Разумкова
- 1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
- Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков.
- Нещодавно Разумков заявив, що не кликав до свого нового політичного проєкту журналіста Дмитра Гордона та відомого лікаря Євгена Комаровського.
- 5 листопада Аваков у великому інтерв'ю в ефірі "Україна 24" запропонував створити нову партію, до якої могли б увійти важковаговики української політики. Туди він приписав і Разумкова.
- Через ці слова почали ходити розмови про їхнє можливе об'єднання. Але нещодавно ексголова МВС чітко заявив, що не збирається об'єднуватися з Разумковим, а також звинуватив Офіс президента у поширенні фейків.
- Разумков також спростував чутки про їх об'єднання.