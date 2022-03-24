Арсеній Яценюк: Захід має запровадити вторинні санкції проти РФ

Заблоковані західними країнами кошти РФ мають бути стягнуті на відновлення України, заявив Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародне співтовариство повинно створити спеціальний суд для переслідування нацистських злочинів Путіна, який, зокрема, має займатися питанням стягнення коштів РФ, заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв’ю Тарасу Березовцю.

Арсеній Яценюк підкреслив важливість того, аби заблоковані західними країнами кошти РФ не могли бути виведені: "Треба, аби наші західні партнери зробили все, щоб ці кошти не втекли від санкцій".

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"Тому я очікую, що на саміті НАТО, на якому буде президент США Байден, все-таки будуть прийняті рішення по так званих вторинних санкціях. Щоб вони не дали можливості росіянам уникати санкційної політики через різного роду інструменти. Чи то через криптовалюту, чи то через треті країни, різного роду торговельні угоди, чи то через різного роду підходи стосовно того, що Росія вимагає платити рублями за свої енергетичні ресурси", – підкреслив він.

"Зараз важливо утримати ці гроші, далі накладати самі жорсткі санкції. І третє – готувати вже сьогодні юридичну процедуру для стягнення цих коштів для відновлення України", – наголосив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання стосовно можливого уникнення санкції російським олігархом Абрамовичем, він підкреслив, що санкції проти нього необхідні як із боку США, так і з боку Британії та ЄС: