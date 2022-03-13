Арсеній Яценюк закликав уряд невідкладно звернутися до кредиторів і зупинити виплати по зовнішніх платежах

У стані війни Україна в повному обсязі виплачує всі проценти і тіло кредиту нашим зовнішнім кредиторам. Фонди, які тримають українські облігації, повинні були відмовитися отримувати процентні платежі і заявити про готовність до реструктуризації боргів. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі каналу "Еспресо" 12 березня.

"Зараз навіть не хочу вже говорити про моральний аспект щодо зовнішніх кредиторів по відношенню до України. Всі ці фонди, які тримають українські облігації, повинні були вийти зі спільною заявою і сказати: в цей складний час для України ми відмовляємося отримувати процентні платежі і ми готові до того, щоб реструктуризувати всю українську заборгованість", – сказав він.

Якщо це не роблять наші кредитори, то це повинна зробити українська влада, переконаний Арсеній Яценюк:

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"Ми не в тій ситуації, коли Україна може собі дозволити виплачувати мільярди доларів зовнішнім кредиторам, маючи на українській території російську армію".

Він нагадав, що у 2015 році на посту прем’єр-міністра провів реструктуризацію зовнішнього боргу України:

"Тоді ситуація була зовсім інша з військової точки зору. Але тоді були відтерміновані на 5 років виплати і було списано більше 3 мільярдів доларів. Сьогодні зовсім інша історія".

Він закликав український уряд невідкладно зупинити виплати по зовнішнім платежам України за згодою із зовнішніми кредиторами і звернутися до них.