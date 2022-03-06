Арсеній Яценюк закликав НАТО та країни вільного світу поставити Україні винищувачі і ПЗРК

Арсеній Яценюк \ Фото: Скріншот ВВС

"Якщо рішення закрити небо немає на порядку денному НАТО, закликаю НАТО та наших партнерів із вільного світу поставити Україні винищувачі та ПЗРК", – наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі BBC.

Арсеній Яценюк підкреслив, що ніхто не очікував такої рішучості і стійкості, яку показала українська армія: "Експерти недооцінювали силу українців".

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Водночас, наголосив він, Україні терміново потрібні поставки винищувачів, протиракетних установок, зенітних установок для того, щоб боротися проти Путіна.

Арсеній Яценюк також закликав вільний світ не купувати російські товари: "Не купуйте російську нафту та газ. Позбудьтеся російських активів. Тисніть на Путіна та росіян. Росіяни мають відчути, що вони платять ціну за підтримку Путіна, який вбиває українців".

"Ми захищаємо нашу країну, наших людей. І ми захищаємо вас та наші спільні цінності. В іншому разі Путін піде далі. Його ідея – вторгнутися у Східну Європу, вчиняти злочини у Великій Британії та інших країнах. Його мета – підірвати вільний світ", – наголосив він.

"Санкції, летальна зброя, єдність. І українська армія, яка бореться проти Росії. Це те, що ми можемо протиставити цьому Гітлеру", – підкреслив він.