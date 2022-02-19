Арсеній Яценюк: Евакуація з Донбасу – частина спецоперації російської ФСБ

Росія розпочала так звану евакуацію з Донбасу з однієї причини – це ще одна частина війни проти України, аби показати, начебто наша країна хоче напасти на Донбас, наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Їх люди абсолютно не цікавлять, їх не турбують люди. Ви бачили цих дітей-сиріт, старих людей? Люди бояться, тікають, тому що вони їх використовують просто як гарматне м’ясо", – сказав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що журналісти-розслідувачі виявили, що оприлюднені звернення бандитів із так званих "ДНР/ЛНР" про евакуацію було записано за два дні до того.

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"Це означає, що це частина підготовки спецоперації російським ФСБ, щоби ситуація вибухнула. Вони просто використовують громадян на Донбасі у своїх цілях", – підкреслив він.

Зараз, на переконання Арсенія Яценюка, влада повинна відправити на підконтрольну територію Донецької і Луганської областей додаткові сили і засоби Служби з надзвичайних ситуацій: "Додатково відправити гуманітарний конвой і медичне забезпечення".