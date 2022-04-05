Арсеній Яценюк: Для Путіна і його солдатів вже зараз потрібно готувати Нюрнберг

Все, що робить Путін та його солдати з українцями – це військові злочини, заявив Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що вже зараз потрібно готувати юридичну базу для притягнення Путіна та його злочинців до відповідальності. На його думку, це має бути спеціальна комісія на кшталт Нюрнберзької, яка переслідуватиме всіх, хто вчиняв злочини проти людяності в Україні – від Путіна до солдатів.

Про це Арсеній Яценюк заявив в ефірі CNN.

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"Настав час країнам Групи семи та Україні створити спеціальну юридичну комісію для притягнення до відповідальності персонально путіна, всіх керівників по вертикалі та кожного солдата, який вчиняв звірства проти українського народу", – підкреслив він.

Ця комісія має бути на кшталт Нюрнберзької, яка була створена, аби переслідувати за нацистські злочини, вважає Яценюк та підкреслює, що події в Україні – це найбільша катастрофа в Європі із часів Другої світової війни.

"Усе, що робить путін, його приспішники та його солдати з українцями, – це воєнні злочини та злочини проти людяності. Це схоже на те, що сталося в Сребрениці", – нагадує Яценюк.

Він вірить, що РФ програє війну, яку Путін розв'язав проти України, адже це війна проти вільного світу і свободи. І світ має бути готовим притягти агресора до відповідальності.