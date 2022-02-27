Арсеній Яценюк для LBC: Путін ввійде в історію як Гітлер цього сторіччя

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"Незадовго до нападу Росії на Україну казав, що в Путіна був шанс не ввійти в історію як Адольф Гітлер. Сьогодні я переконаний – Путін ввійде у світову історію як Адольф Гітлер цього сторіччя", заявив прем’є-міністр України 2014-2016 років, голова політичної партії "Народний Фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю британському радіо LBC.

"Путін бомбить і обстрілює мирних жителів столиці та інших українських міст. Російська новинна агенція "РІА Новості" пише, що Путін прийняв історичне рішення "закрити українське питання". Не нагадує вам це Гітлера?" – зазначив Арсеній Яценюк.

Він подякував усім, хто готовий захищати Україну, захищати свободу та вільний світ. "Ми потребуємо всіх, хто може підтримати Україну, і боротися за Україну. Ви (Великобританія – ред.) вирішили підтримати Україну. І цим ви не лише захищаєте нас, а й себе. Я справді ціную ваші зусилля".