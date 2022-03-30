Арсеній Яценюк: Мета росії не змінилася – путін хоче захопити стільки, скільки зможе

Путін хоче виграти час і перегрупувати свої війська, упевнений Яценюк. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нічого не змінилося. Кінцева мета росії – захопити Україну. І путін хоче взяти стільки, скільки зможе. Ослабити НАТО, розірвати ЄС. Кінцева мета росії – боротьба проти вільного світу і проти США", - підкреслив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв’ю CNN.

Коментуючи хід переговорів, він підкреслив:

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"Росіяни — майстри брехні, обману та показухи. Кілька місяців тому кремль заявив, що виведе війська з українського кордону. Що потім сталося? Вони почали війну проти України".

На його думку, росія хоче продемонструвати міжнародній спільноті начебто вони готові вести чесні переговори. Яценюк підкреслює, що не вірить цьому, тому що росія робила все, щоб розв’язати війну.

"Путін хоче виграти час. Безсумнівно, вони хочуть перегрупувати свої війська. Оце їхнє рішення вивести групи з-під Києва. Звісно, адже українські збройні сили почали контрнаступ. А в росіян немає живої сили, боєприпасів, і вони розуміють, що не змогли оточити і захопити Київ", – наголосив він.

На шляху до миру, підкреслив Арсеній Яценюк, необхідно пришвидшити постачання летальної зброї до України, посилити санкції проти РФ. Політик вважає, що "потрібна сильна українська армія та єдність у рамках ЄС та НАТО: "Що сильніші ми, то більше у нас шансів досягти домовленості з росіянами, але не зараз".

Щодо нейтралітету України, Арсеній Яценюк наголосив:

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