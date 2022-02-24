Арсеній Яценюк BBC Radio: Найжорсткіші санкції мають бути запроваджені за секунду після того, як Путін зробить наступний крок

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк назвав доброю новиною те, що західні країни запровадили санкції проти РФ. Водночас, він закликав Захід "показати більшу рішучість".

"Будьте жорсткішими. Це єдина мова, яку розуміє Путін", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років в інтерв’ю BBC Radio.

Він підкреслив, що запроваджені європейськими та американськими партнерами санкції є засобом стримування.

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Проте, наголосив Арсеній Яценюк, найжорсткіші санкції "мають бути на порядку денному і вже узгоджені" – "найстрогіші санкції, які мають не просто зупинити Путіна, а підірвати його військовий, економічний та фінансовий сектори".