Арсеній Яценюк BBC Radio: Найжорсткіші санкції мають бути запроваджені за секунду після того, як Путін зробить наступний крок

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Арсеній Яценюк назвав доброю новиною те, що західні країни запровадили санкції проти РФ. Водночас, він закликав Захід "показати більшу рішучість".
"Будьте жорсткішими. Це єдина мова, яку розуміє Путін", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років в інтерв’ю BBC Radio.
Він підкреслив, що запроваджені європейськими та американськими партнерами санкції є засобом стримування.
Проте, наголосив Арсеній Яценюк, найжорсткіші санкції "мають бути на порядку денному і вже узгоджені" – "найстрогіші санкції, які мають не просто зупинити Путіна, а підірвати його військовий, економічний та фінансовий сектори".
"Це має бути впроваджено наступної ж секунди після того, як Путін зробить наступний крок", – підкреслив Арсеній Яценюк.