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Арсеній Яценюк – BBC: Миротворча операція – це брехня. Це військова операція за наказом Путіна

Сергій Пономаренко
24 лютого, 07:36
Політик підкреслив, що Путін прагне захопити незалежну державу

Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Путін сказав, що він розпочинає "миротворчу операцію". Це неправда. Це не миротворча операція, це військова операція за наказом Путіна", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв`ю BBC.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін прагне захопити незалежну державу: "Він хоче вбити невинних людей. Він зневажає існування України як держави та українців як нації".

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"Україна не становить жодної загрози Російській Федерації. Це особисто Путін і Російська Федерація, хто є найбільшою загрозою світовому порядку після Другої світової війни", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання щодо підтримки Заходу, Арсеній Яценюк підкреслив, що вважає "що Захід уже зробив висновки з 2014-2015 років":

"Нам поставляють оборонну зброю, чого не було у 2014-му. Ви дуже жорсткі у питанні санкцій. І вам вдалося залишитись об’єднаними, нема розколу в ЄС. У вас єдиний порядок денний із Україною та єдиний порядок денний із усіма західними союзниками".