Арсеній Яценюк – BBC: Миротворча операція – це брехня. Це військова операція за наказом Путіна

Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Путін сказав, що він розпочинає "миротворчу операцію". Це неправда. Це не миротворча операція, це військова операція за наказом Путіна", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв`ю BBC.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін прагне захопити незалежну державу: "Він хоче вбити невинних людей. Він зневажає існування України як держави та українців як нації".

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"Україна не становить жодної загрози Російській Федерації. Це особисто Путін і Російська Федерація, хто є найбільшою загрозою світовому порядку після Другої світової війни", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання щодо підтримки Заходу, Арсеній Яценюк підкреслив, що вважає "що Захід уже зробив висновки з 2014-2015 років":