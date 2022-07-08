Арестович різко відповів Путіну щодо заяви про війну в Україні

Арестович розповів, на кого спрямовані заяви Путіна/Фото: Contributor/Getty Images, колаж: "Сьогодні"
Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що армія РФ "всерйоз поки нічого не починала" в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
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"Очевидно, зробили якісь виміри, подивилися і на більш кричущі запити суспільства спробували відповісти. У мене одна відповідь на це все: не починали, а вже кінчаєте ось це все. Всім цим потугам залишилося дуже недовго. Місяць-півтора і, я думаю, вони затихнуть потихеньку в спробах наступати", — сказав Арестович.
Він додав, що Путін "намагається робити хорошу міну при дуже поганій грі". Він також припустив, що російський лідер у курсі невдач російської армії в Україні.
"Тільки дурень може думати, що все йде благополучно", — додав радник глави Офісу президента.
Закінчення війни в Україні
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив свій новий прогноз, коли в Україні може закінчитися війна.
Арестович припустив, що Україна "розбереться з цією проблемою" за 2,5 роки.
"З активними військовими діями, я думаю, ще швидше. Подивимося. Важко сказати, але я думаю, що все буде в порядку", — сказав він.
Арестович зазначив, що російська армія вже втратила здатність домагатися будь-яких успіхів в Україні.
"Нюанс в тому, що раніше вони могли на окремих напрямках буцатися, у них вистачало сил і засобів. Зараз їм треба зосереджувати війська, знімати їх з інших ділянок фронту, це дуже погана війна, безперспективна", — додав він.
Крім цього, він сказав, що нинішній місяць покаже багато чого в війні, а до початку серпня буде зрозуміло, "хто куди виходить".
Раніше Арестович розповідав, яку ціну заплатили окупанти за захоплення Луганщини. Також радник глави Офісу президента назвав найбільший і останній успіх РФ на війні в Україні.