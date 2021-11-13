Арестович "призначив" себе "відповідальним за розстріли" у ОП

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Спікер української делегації у ТКГ та радник Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook жартівливо відреагував на кадрові перестановки в Офісі президента.

"Заміна Подоляка на Лещенка – не єдина перестановка в Офісі. Тепер ми тих, хто завинив, стали розстрілювати. Відповідальним за це призначили мене. Офіційно повідомляю вас, що Михайло Михалич П. щойно виконаний на задньому дворі Офісу. Так буде з кожним, хто занижує наш рейтинг", – написав він.

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Напередодні народний депутат VIII скликання Борислав Береза повідомив про те, що за інформацією нардепів із "Слуги народу", помічник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вже не відповідає за інформаційну політику президентської канцелярії, цю функцію незабаром виконуватиме член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Справді, прикра історія. Але після того, як було оприлюднено рейтинги президента та "Слуги народу", в Офісі президента сказали до побачення пану Подоляку. Він ще залишається помічником чи радником пана Єрмака, але вже не керує інформаційною політикою…" – розповів він.

Зазначимо, що, як свідчать результати опитування, рейтинги Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" продовжують знижуватися. Глава держави продовжує утримувати першу позицію у президентських рейтингах, хоча рівень його підтримки потихеньку тане.

З'їзд все вирішить

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд 15 листопада, на якому обговорять низку питань, у тому числі обрання нового керівника політсили, та будуть зроблені важливі заяви.

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А що там нового у "слуг"?