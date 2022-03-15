Арестович: треба бути готовими – РФ битиме ракетами до кінця війни

Арестович вважає, що окупанти до останнього обстрілюватимуть мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти бомбардуватимуть українські міста до закінчення війни. При цьому кількість обстрілів крилатими ракетами ще може збільшитись.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

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Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього треба бути готовим. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдастсься на суші та в повітрі, намагатимуться ракетні удари влаштовувати", – повідомив Арестович.

За його словами, Росія ввела на територію України 90% свого військового потенціалу. Третина вже знешкоджена – знищена ЗСУ чи недієздатна.

"Є певні резерви до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не перейматися взагалі. Нових взяти нема де. Щось вони можуть "нашкрябати", десь 10 тисяч, але якщо вони втрачають по кілька сотень, тисяч на добу, то на 10 діб їх вистачить", – додав Арестович.

Коли може закінчитись війна в Україні

За прогнозами Арестовича, до травня Україна може вийти на мирну угоду із можливими локальними боями протягом року.

"На початку травня ми повинні вийти на мирну угоду, а можливо і набагато швидше, подивимося. Я беру крайнощі" , – сказав Арестович.

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При цьому він додав, що впродовж тижня-двох буде мирна угода із відведенням військ або спроба другого раунду наступу.