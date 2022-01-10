Арешт майна Порошенка: у ДБР поставили крапку в історії з "Прямим" та "5 каналом"

Заарештовано майно Порошенка, але канали можуть працювати й надалі. Колаж "Сьогодні"
Державне бюро розслідувань заявило, що суд не накладав арешт на телеканали "Прямий" та "5 канал". Про це заявила представниця відомства на брифінгу.
У відомстві нагадали, що суд ухвалив арештувати майно підозрюваного, яке належить йому на правах власності: об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше. Водночас у ДБР прокоментували заяви адвокатів Порошенка, мовляв, під арешт потрапили телеканали.
"ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу. Арешт на корпоративні права зазначених каналів та їхні активи не накладався і жодних обмежень діяльності не сталося", – заявила представниця Держбюро розслідувань.
У ДБР зазначили, що насправді заарештовано частину в статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК "НБМ Запоріжжя", бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко.
"Рішення про арешт активів народного депутата Петра Порошенка не торкається інтересів холдингу "Вільні медіа" – телеканали "Прямий" та "5 канал" можуть і працюють без жодних обмежень. Арешт майна не позбавляє власника користуватись цим майном. Мета (арешту) – запобігти відчуженню", – наголосили у ДБР.
Ситуація з арештом майна Порошенка
- 6 січня у партії "Європейська солідарність" заявили, що активи телеканалів "Прямий" та "5 канал" заарештовано. У Порошенка назвали це рішення суду наміром "зачистити інформаційний простір країни".
- Наступного дня ДБР відповіло на заяву ЄС про арешт "Прямого" та "5 каналу". Силовики наголосили, що самі канали не заарештовані, а реакцію політсили Порошенка назвали очікуваною. Проте адвокати політика все одно стверджували, що канали заарештовані, тож сьогодні ДБР дало брифінг.
- Була і реакція Порошенка після арешту його майна. П'ятий президент України привітав з Різдвом і натякнув, що настав час "ставати пліч-о-пліч".