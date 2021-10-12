Арахамія на літаку Фірташа двічі літав до Відня – ЗМІ

Фото: скріншот з розслідування видання "Українська правда"
На "Українській правді" вийшло нове розслідування, де стверджується про поїздки керівника фракції "Слуга народу", народного депутата Давида Арахамії до Австрії під час пандемії, коли кордони з Європою були закриті.
"Від наших джерел у правоохоронних органах нам вдалося отримати документи, які свідчать про те, що керівник фракції президента під час закритого авіасполучення з Європою через пандемію двічі літав до Відня з дружиною, двічі приватним літаком, який належить структурам, пов'язаним з Дмитром Фірташем", – розповів Михайло Ткач у своєму матеріалі.
Журналістам також вдалося з'ясувати у Арахамії мету двох поїздок приватним літаком. За словами нардепа, мета польоту в Австрію – особиста.
"Я обіцяв показати вам оф рекордс справжню причину, чому я туди літав. Там немає ніякої політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна – це медична причина", – сказав він.
Михайло Ткач підтвердив, що Арахамія дійсно документально підтвердив мету поїздки. Вартість кожної поїздки – 23 тис. євро.
З приводу літака Дмитра Фірташа народний депутат відповів так: "Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь велику авіакомпанію, кількість бортів якої – кілька сотень".
Справа Фірташа
- Нагадаємо, що Дмитро Фірташ з 2014 року перебуває під слідством у Відні, Австрія. Українського бізнесмена звинувачують в міжнародній корупції.
- США зажадали екстрадиції Дмитра Фірташа. Однак міністр юстиції Австрії не підтвердив таке рішення.
- Водночас захист Фірташа заперечує всі звинувачення.