"Разумков не вакцинувався і має проблеми". Арахамія хоче прищепити всіх депутатів

Арахамія вважає, що Разумков повинен був вакцинуватися / Колаж "Сегодня"

Всі депутати Верховної Ради повинні пройти вакцинацію від коронавірусу. І це питання буде підніматися на наступному тижні провладною партією.

Таку думку висловив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія на ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

"Дмитро Олександрович (Разумков – Авт.), на жаль, не вакцинувався і ось зараз має великі проблеми. Бажаю йому якнайшвидшого одужання, а на наступному тижні на погоджувальній раді я буду піднімати це питання. Якщо ми наполегливо вимагаємо від людей вакцинуватися, значить кожна людина у Верховній Раді має бути вакцинованою", – вважає Арахамія.

Хвороба спікера

Нагадаємо, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що вже вдруге отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Політик збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії. У підсумку він брав участь в обговореннях online.

Ситуація з COVID-19

Станом на ранок 17 вересня в Україні погіршується ситуація з коронавірусом . Упродовж минулої доби вперше за чотири місяці виявили понад 6 тисяч нових випадків. Також вже вісім областей не відповідають зеленій зоні карантину.

При цьому Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, що підстьобує сплеск зараження COVID-19.

Кабінет міністрів України в понеділок, 13 вересня, прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширення COVID-19 . Вводяться електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.