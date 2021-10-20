Apple потрапила у скандал через Крим – Київ влаштує розбірки

Apple на своїй карті зобразила Крим як частину РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Американська компанія Apple на своїй карті зобразила Крим як частину Російської Федерації.

Про це повідомляє Culture Ukraine в Instagram.

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Йдеться про програму Apple Music для артистів, яка дозволяє відстежувати прослуховування треків по країнам. Там Україна зображена без півострова, а РФ – навпаки.

"Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", – йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот

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Фото: скріншот

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в даній ситуації. Про повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід'ємної частини території України.

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