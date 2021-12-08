Ердоган знову запропонував залагодити конфлікт між Україною та РФ, але є умова

Ердоган хоче стати посередником між Києвом та Москвою. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у середу, 8 грудня, заявив про те, що Анкара може зіграти роль у стабілізації ситуації між РФ та Україною.
Про це повідомляє Анадолу.
За словами Ердогана, Туреччина готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі, якщо обидві сторони погодяться.
"Анкара виступає проти подальшої ескалації ситуації навколо України та на захист стабільності в регіоні. Ми готові зробити посильний внесок у формування каналів діалогу з метою зниження напруженості, що має місце в останні тижні між Києвом та Москвою. Туреччина, безумовно, готова негайно вжити заходів щодо підтримки миру в нашому регіоні", – сказав турецький лідер.
Туреччина хоче помирити Україну та Росію
- 26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України.
- У відповідь на це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у президента України Володимира Зеленського вітають бажання президента Туреччини.
- Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики читайте тут.