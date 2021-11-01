Олексій Резніков подав у відставку

Рєзніков йде з посади. Колаж "Сьогодні"

Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ. Чиновник також подякував за виявлену йому довіру на цій посаді.

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"Член уряду віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", – написав Мельничук.

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