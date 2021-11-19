А що з Байденом? У США – новий президент

Байден поїхав у клініку. У Білому Домі залишилася Камала Харріс / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден передає свої повноваження віце-президенту Камалі Харріс поки перебуватиме під анестезією в госпіталі. Таке повідомлення опублікував Білий дім.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

"У п'ятницю президент Джо Байден тимчасово передасть владу віце-президенту Камалі Харріс, поки перебуватиме під наркозом для звичайної колоноскопії", – повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Протягом цього часу віце-президент працюватиме зі свого офісу в Західному крилі", – сказала Псакі.

Байден прибув у п'ятницю вранці до Медичного центру Уолтера Ріда, щоб пройти плановий щорічний медичний огляд, який проходять усі президенти Америки. Це його перше медичне обстеження на посаді найстарішого президента США, йдеться у повідомленні СNN.

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Процедура президентів

У 2007 році віце-президент США Дік Чейні понад дві години виконував обов'язки президента США, коли 43 президент США Джордж Буш також проходив процедуру колоноскопії.

Як цю процедуру проходили інші президенти мало відомо.

У своїх скандальних мемуарах прес-секретар 45 президента США Стефані Гришем розповіла, що, наприклад, Дональд Трамп пройшов колоноскопію таємно без будь-якого афішування. Зробив він це нібито для того, щоб не передавати навіть на півгодини повноваження віце-президенту Майку Пенсу.