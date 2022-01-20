Наймолодший президент. Психологи попереджають, що Зеленському загрожує вигоряння та професійна криза

Після 40 чоловіків починається нова криза / Колаж "Сьогодні"

Президенту України Володимиру Зеленському 25 січня виповниться 44 роки. До дня народження гаранта сайт "Сьогодні" поставив питання: що переживає простий український чоловік у цьому віці – які у нього проблеми, сумніви та досягнення?

Ми поспілкувалися з психологами, які розповіли нам про особливості чоловічого віку "за сорок".

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Чергова переоцінка цінностей

Відстежити особливості чоловічої психіки у конкретному віці складно. Тому психологи спираються на дослідження у категорії 40+. За словами спеціалістів, після того, як чоловік розмінює п'ятий десяток, він починає аналізувати, як прожив усі ці роки. Кандидат психологічних наук Олена Рихальська у коментарі сайту "Сьогодні" пояснює:

"Перша переоцінка відбувається у 30 років. Це криза 30-річного віку. Тобто в університеті чоловік думав, ким буде – як це сталося, досяг я того, про що мріяв, чи ні. Він також порівнює свої досягнення з успіхами своїх однокашників та друзів юності. Це певна конкуренція. А в 40 років людина замислюється, чого вона досягла не лише в професії, а й у сімейному житті".

Ця криза, за словами експертів, найкраще описує приказка "Сивина в бороду – біс в ребро".

Олена Рихальська: "Криза після 40 років позначається народним прислів'ям: "Сивина в бороду — біс у ребро"/ Фото: comments.ua

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Питання сердечні чи президентські

Політичний психолог Сергій Кривуля в розмові з нашим журналістом стверджує, що у 40-річного чоловіка на першому місці стоїть бажання реалізуватися в особистому житті.

"Найголовніше – це сімейні стосунки. Багато хто одружується дуже рано і не зрозуміло на кому. Тому до 40 років виникають питання: "А чи правильно я зробив?", "Чи ця жінка?", "Чи хороша моя сім'я?". Інше – це робота... Коли людина дивиться, чого досягла і запитує себе, чи там вона працювала, чи в тому напрямку розвивалася... А змінювати життя вже пізно, звичайно... І людина входить у ступор. Може все кинути і почати з нуля, а може і запити", – пояснює Кривуля.

Сергій Кривуля: "До 40 років виникають питання: "Чи ця жінка?", "Чи хороша моя сім'я?" / Фото: Скріншот

Вік не означає мудрість

Володимир Олександрович Зеленський став наймолодшим президентом в історії незалежної України. Через це багато опонентів звинувачують його в недосвідченості та інфантильності. Але за словами Олени Рихальської, політична зрілість приходить із роками та психологічною зрілістю:

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"Загалом кажучи, у 20 ми ще такі "дівчата/пацани", які думають, що весь світ належить нам. А ось після 40, коли в тебе вже є відповідальність за цей світ, ти вже вирішуєш інакше, і це емоційно набагато більш обґрунтовані та стримані рішення".

Сергій Кривуля додає до слів колеги: у кожного чоловіка процес становлення відбувається по-різному. Але результат залежить і від його досвіду:

"Досвід напрацьовується не роками, а подіями. Є чоловіки, які залишаються хлопчиками і в 60 років, а є ті, що дорослішають і в 20 років. Президент не зовсім поки що компетентний у своїй царині, це видно. Він не знає, що робити, він як хлопчик, який потрапив у компанію великих дядьків, з якими він не може знайти до пуття спільну мову".

А що буде далі?

У майбутньому президенту може загрожувати високий ризик вигоряння, криза смислів та професійні проблеми. Таку думку висловила політичний психолог Світлана Чуніхіна. Це через те, що Зеленський обійняв найвищу політичну посаду в державі у досить молодому віці.

"Раптовий і неспланований кар'єрний злет може виявитися досить травматичним. З одного боку, пікові емоції та навантаження, до яких людина не готувалась, можуть стати причиною психологічного виснаження та вигоряння. З іншого боку, до влади швидко звикають – настільки, що деякі вчені говорять про виникненні залежності від влади. Після завершення каденції для Володимира Зеленського неминуче постане питання: а що далі?