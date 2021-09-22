"12 років в'язниці за ЛГБТ": депутати після Маршу рівності готують нові законопроєкти

Марш рівності "КиївПрайд-2021" — захід, який влаштовують у столиці вже вдесяте, щоб привернути увагу до проблем дискримінації ЛГБТ+. Цього року організатори оприлюднили низку вимог, серед яких прийняти законопроекту №5488. Документ передбачає адміністративну (в окремих випадках — кримінальну) відповідальність за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією і іншими формами нетерпимості. У парламенті його зареєстрували ще у травні. Ініціатором виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися, яка вірогідність того, що Верховна рада таки ухвалить документ.

Покарання за побиття та переслідування представників ЛГБТ+ вимагають узаконити

Закон про боротьбу з дискримінацією дасть змогу Україні швидше наблизитися до членства в Євросоюзі, заявив директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон у коментарі сайту "Сьогодні".

"Побиття, переслідування, дискримінація, що кояться на основі упереджень та нетерпимості, мають розглядатися набагато серйозніше. Не можна бити людей. Але, на жаль, є ті, хто досі вважає, мовляв, за "деяких умов" можна. Наприклад, якщо ця персона належить до ЛГБТ-спільноти чи національної меншини. Закон має карати тих, хто виправдовує власні злочини ненавистю. І ось саме це наближення до цивілізованої норми і дає Україні більше шансів інтегруватися до Європи", — зазначив Емсон.

У "КиївПрайд" розраховують, що народні обранці розглянуть законопроєкт восени.

Директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон переконує, що закон про боротьбу з дискримінацією наблизить нас до Європи / Фото: Facebook KyivPride

Політики на Марші рівності – хто прийшов

7 тисяч людей нарахували на недільному Марші рівності організатори. Серед них були політики та дипломати. Зокрема, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, депутат Київради від фракції "Слуга народу" Євгенія Кулеба, депутатка Верховної Ради від фракції "Голос" Інна Совсун, колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов та інші.

Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун та колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов на Марші рівності / Фото: Facebook Max Nefyodov

"Голос" — одна із політичних сил у парламенті, яка готова підтримати законопроєкт №5488 щойно він з’явиться у сесійній залі.

"Позиція "Голосу", позиція моя — категорично "за". Нагадаю, що президент Зеленський, підписуючи у Вашингтоні спільну заяву з Джо Байденом, теж обіцяв, що Україна буде посилювати відповідальність за дискримінацію… Зі свого боку ми будемо робити все, щоб цей законопроєкт пройшов і перше і друге читання у Верховній Раді", — про це заявив нардеп Андрій Осадчук.

Народний депутат франції "Голос" Андрій Осадчук підтримує законопроект №5488 / Фото: goloszmin.org

Однак він додав, що документ досі не розглядали навіть у підкомітеті. Через насичений порядок денний та "поправочний спам" до інших законодавчих ініціатив питання рівності може з’явитися під куполом щонайменше за кілька місяців.

"Слуги народу" готові голосувати, але не готові марширувати

За європейські цінності монобільшість готова голосувати. Але на Марш рівності майже ніхто не вийшов із різних причин.

Нардеп Олександр Ковальчук у коментарі нашому сайту сказав: "Наша позиція збігається з тим, що зараз прийнято у Європейському союзі: всі люди мають рівні права, не розділяючи їх на спільноти, віросповідання чи орієнтацію. Я до цього абсолютно лояльно ставлюся, не заперечую існування такої спільноти і не буду тією частиною депутатів, які проти".

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Ковальчук не заперечуює існування ЛГБТ-спільноти / Фото: https://sluga-narodu.com/

На питання, чи міг би вийти на підтримку Маршу рівності, відповів, що не готовий, але нічого проти подібних проявів не має.

Колега Ковальчука по фракції Максим Бужанський дотримується схожої думки: "Всі права наших громадян, незалежно від сексуальних вподобань, релігійних поглядів, національності, захищені законом і Конституцією".

"Слуга народу" Максим Бужанський не бачить необхідності долучатися до Маршу рівністі / Фото: Facebook Слуга народу

Але до ходи за рівність долучитися не погодився б: "Я не бачу в цьому необхідності".

Представниця "Слуг народу" Єлизавета Ясько висловилася у коментарі "Сьогодні" на підтримку маршу: "Я рада, що він відбувся мирно… Наша мета – побудувати країну, комфортну для всіх".

Народній депутатці Єлизаветі Ясько імпонує законопроект щодо протидії дискримінації / Фото: Facebook Lisa Yasko

Долучитися до нього парламентарка не змогла через відрядження, однак політикиня схиляється до того, що на голосуванні за законопроєкт натисне зелену кнопку.

"Мені подобається філософія законопроєкту – в нашій країні потрібно притягувати до відповідальності осіб, що пропагують мову ненависті. І ніхто не повинен потерпати за свій світогляд чи спосіб життя, якщо це не суперечить законодавству", – зазначила Ясько.

Від 5 до 12 років за приналежність до ЛГБТ-спільноти

Серед народних обранців є і радикальні противники маршів та усього, що пов’язано з ЛГБТ.

Наприклад, позафракційний Євгеній Шевченконаписав у соцмережах:

"Після чергової поїздки до Євросоюзу і сьогоднішнього Прайду людей нетрадиційної сексуальної і моральної орієнтації на вулицях Києва – зрозуміло одне! Необхідно терміново починати захищати наші українські звичаї, традиції і культуру. Поки все перераховане вище нам не знищили "небезпеним вірусом" під назвою "європейські цінності".

У дописі Шевченко переконує, що європейських цінностей немає, а всі західноєвропейські країни котяться у прірву.

Представник депутатської групи "Партія "За майбутнє" Віктор М'ялик вийшов на мітинг противників ЛГБТ+. Але не для підтримки. У руках тримав плакат із написом: "Бог, Конституція України та природа людини проти ЛГБТ".

Представник депутатської групи "Партія "За майбутнє" Віктор М'ялик вийшов на мітинг противників ЛГБТ+ / Фото: t.me/stranaua

Учасників маршу за демонстративну позицію засуджує:

"Я не те, що тих людей дискриміную, хочу їм щось заборонити, але не треба їх прирівнювати до здорових людей, на сьогодні вони чи хворі би Бог його знає… ну як так розум перевернувся… Я не підтримую, що вони ідуть по вулиці роздягнуті і начепили незрозуміло що. Вони ідуть і дратують".

Каже, що за згаданий законопроєкт під куполом не голосуватиме та переконуватиме робити те ж саме всіх колег.

Представники "Європейської солідарності" у відповідь на питання про ЛГБТ від сайту "Сьогодні" посилалися на брак часу для коментарів.

А в "Опозиційній платформі – За життя" готують альтернативний законопроєкт. Про це розповів народний депутат Ілля Кива:

"Зараз у мене на виході законопроєкт, який дозволить тих, хто популяризує збочення і тих, хто популяризує і є членом ЛГБТ-руху, саджати у в’язницю від 5 до 12 років як людей, які несуть пряму загрозу нашим дітям. Паралельно в законопроєкт вписані також історії неофашистських та неонацистських організацій".

Представник "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива розповів, що готує свій законопроект щодо руху ЛГБТ+ / Фото: https://zagittya.com.ua/

Нагадаємо, що на початку року президент Володимир Зеленський затвердив документ про Національну стратегію у сфері прав людини на 2021-2023 роки. Там відведений окремий розділ, присвячений запобіганню і боротьбі з дискримінацією у будь-яких її проявах.

Однак між будівлями на Банковій та Грушевського можуть виникнути непорозуміння щодо реалізації цієї стратегії. Минулого року у парламенті сформували міжфракційне об’єднання "Цінності. Гідність. Родина". Туди увійшли понад дві третини обранців із різних фракцій та груп, які домовилися "захищати та укріплювати вічне визначення родини".