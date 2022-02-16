Зеленскому показали новое оружие для уничтожения оккупантов (фото)

Зеленскому показали новейшее оружие ВСУ / Фото: Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня
Президент Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений "Заметіль-2022" во время рабочей поездки в Ровенскую область. Об этом сообщается на сайте президента.
Зеленский смотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и т.д.
Силы безопасности и обороны на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях.
В учебном бою военные подразделения активно применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, такие как Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П Корсар" и предоставленные партнерами Украины NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.
Также Зеленский ознакомился с работой оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, где отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны при выполнении задач в определенной зоне.
Оружие от партнеров
Ранее в зоне ООС украинские военные начали пробовать пользоваться недавно переданными американскими гранатометами и шведскими NLAW.
Запад предоставляет Украине помощь для защиты от возможного вторжения России. В частности, в Украину прибыло уже несколько самолетов с американской помощью для быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины.
Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине передадут самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. В случае ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
Угроза нападения
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля.
- Однако в указанное время прогнозируемого ракетного удара по Украине не состоялось.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.