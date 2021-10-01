Зеленского на фракции не будет? Арахамия раскрыл планы "слуг" в Трускавце

Зеленский встретится со "слугами", но на заседании фракции его не будет. Коллаж "Сегодня"

В Трускавце депутаты "Слуги народа" и приглашенные чиновники обсудят ситуацию на Донбассе и кадровые вопросы, а завтра заслушают силовиков.

Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия, передает телеканал Дом.

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"Про Донбасс. Путь к миру, какой сейчас статус, прогресс, куда мы идем – будут докладывать Кулеба (глава МИД Украины), Резников (вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий) и Ермак (глава Офиса президента)", – сказал он.

Арахамия отметил, что также будет обсуждение кадровых вопросов.

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"При необходимости, если какие-то решения примем прямо там, формально надо провести заседание фракции и задокументировать", – подчеркнул нардеп.

На вопрос журналистов, будет ли присутствовать президент на всех этих обсуждениях, глава фракции ответил: "Нет. На кластерном, презентационном, по Донбассу. Фракцию будем проводить без президента".

Завтра ожидается панельная дискуссия с силовиками.

"Силовики расскажут, что им нужно от парламента, какие реформы – у нас на стадии завершения закон о НАБУ, реформа СБУ, по таможне много вопросов, по налоговой. Такая себе после презентации сессия вопросов и ответов", – добавил Арахамия.

Отметим, что на "большой фракции" присутствуют нардепы от парламентского монобольшинства, представители правительства, Офиса президента. Также к работе присоединится и президент Владимир Зеленский. Сегодня будут доклады вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля и советника президента Тимофея Милованова.

Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.