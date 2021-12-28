Зеленский расширил список запрещенных телеканалов — против кого новые санкции

Список запрещенных в Украине телеканалов расширился / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против трех компаний, которые владеют несколькими телеканалами. Таким образом было введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Что известно
Санкции введены против компаний
- ООО Медиахолдинг "Новости";
- ООО "Тайм Медиа";
- ООО "Телепростир".
Эти компании связывают СМИ с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. В начале года Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого были открыты новые компании и был создан телеканал "Первый независимый" и UkrLive, куда в обход санкций перешли работать журналисты предыдущих медиа Козака.
Санкции введены на 5 лет и предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение любой деятельности в Украине.
МИД Украины поручено уведомить компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций.
Практика санкций
- В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").
- В начале этого года СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.
- 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne.
- Тогда глава государства заявил, что это было трудное решение, однако каналы, попавших под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.