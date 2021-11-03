Зеленский "выбил" от США громкое обещание по Украине

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве. Фото: Reuters, архив
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с "Северным потоком-2".
Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на климатическом саммите COP26, сообщает пресс-служба Госдепа США.
Как отмечается, он подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
"Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2" – говорится в заявлении.
Также Блинкен приветствовал шаги, которые вводит Украина для борьбы с коррупцией.
США о поддержке Украины в случае эскалации агрессии РФ
Энтони Блинкен на слушаниях, в которых участвовали американские конгрессмены и которые были посвящены выводу войск США из Афганистана, сказал, что Вашингтон будет выполнять все обязательства перед Киевом в части безопасности.
Подробности: Один из конгрессменов-республиканцев спросил у госсекретаря, подтверждает ли сейчас администрация Байдена намерения делать все возможное для того, чтобы поддержать "друзей в Украине в случае агрессии со стороны РФ". Блинкен на этот вопрос ответил утвердительно, сказав, что это произойдет "совершенно точно".
По словам госсекретаря, США собираются выполнять все взятые перед Украиной обязательства, при этом имеются в виду и те, которые Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в начале сентября.
"Северный поток – 2"
- Сертификация "Северного потока – 2" затянется до марта 2022 года, так что начать работу российский трубопровод сможет не раньше этого срока. Об этом заявил советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает агентство Reuters.
- Ранее Кулеба обвинил Путина и РФ в энергетическом шантаже Европы.
- Сертифицировать трубопровод должен немецкий регулятор, который рассматривает поданную заявку в течение четырех месяцев.
- 18 октября "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в процессе сертификации российского газопровода с целью доказать его опасность и не дать запустить в работу.
- Ранее аналитик Алексей Лупоносов в комментарии "Сегодня" рассказывал, что газопровод не сможет помочь Европе этой зимой, так как слаженной работы может достичь лишь в конце отопительного сезона.
- 26 октября Министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства, которое цитирует Bloomberg.