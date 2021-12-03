Зеленский впервые поговорил с Орбаном — что Украина предложила Венгрии

Первый личный контакт уже состоялся / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который известен своими резкими высказываниями в адрес Киева. Тем не менее Зеленский пригласил главу правительства Венгрии приехать с визитом в нашу страну.

Об этом говорится в сообщении на странице президента Украины в Twitter.

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Поздравление и приглашение

"30-летие признания Венгрией независимости Украины и установление дипотношений стало хорошей возможностью впервые поговорить с Виктором Орбаном. Пока что по телефону, но уверен, что личная встреча станет новым толчком во взаимоотношениях Украины и Венгрии. Пригласил премьер-министра посетить Украину в 2022 году", — говорится в сообщении Зеленского.

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