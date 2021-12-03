Зеленский впервые поговорил с Орбаном — что Украина предложила Венгрии

Первый личный контакт уже состоялся / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который известен своими резкими высказываниями в адрес Киева. Тем не менее Зеленский пригласил главу правительства Венгрии приехать с визитом в нашу страну.
Об этом говорится в сообщении на странице президента Украины в Twitter.
Поздравление и приглашение
"30-летие признания Венгрией независимости Украины и установление дипотношений стало хорошей возможностью впервые поговорить с Виктором Орбаном. Пока что по телефону, но уверен, что личная встреча станет новым толчком во взаимоотношениях Украины и Венгрии. Пригласил премьер-министра посетить Украину в 2022 году", — говорится в сообщении Зеленского.
Острые вопросы
- После принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года отношения между Украиной и Венгрией ухудшились.
- В разгар войны на Донбассе весной 2014 года Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.
- "Венгры, проживающие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", — подчеркнул Виктор Орбан во время выступления в парламенте в мае 2014 года.
- В 2020 году депутаты от партии Орбана "Фидес" назвали обыски СБУ в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье политически мотивированными и пообещали обратиться в международный суд.
- На фоне всех этих острых вопросов неизвестно, примет ли Орбан приглашение. Стоит напомнить, что год назад Зеленский уже приглашал в Киев с визитом Виктора Орбана. Соответствующее приглашение было передано главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, когда он был в Венгрии. Однако то приглашение осталось без ответа.