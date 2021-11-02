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Зеленский "ударил" по России новыми санкциями

Наталья Магдык
2 ноября, 12:58
Санкции были введены против около 140 физических и 50 юридических лиц

Украина ввела новые санкции против России / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России. Соответствующие указы №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 от 30 октября опубликованы на сайте главы государства

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в сообщении.

Санкции были введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму Российской Федерации и нарушению прав человека на территории временно оккупированного полуострова Крым.

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Ранее Украина выразила протест России из-за проведения выборов в российскую Государственную думу на территории временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В заявлении МИД говорилось, что Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Давление на Россию

  • 5 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое в тот же день решение СНБО страны о применении персональных санкций в отношении 95 граждан Украины и России, причастных к выборам в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе.
  • 15 октября СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
  • 22 августа состоялся рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского государства заявил, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.
  • Первые ограничительные меры были введены Украиной в 2015 году, тогда в списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.