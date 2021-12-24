Зеленский созывает СНБО – названа дата

Глава государства решил в последний раз в этом году собрать чиновников и военных. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский созывает на 29 декабря заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Сегодня, 24 декабря, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому, глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря, заседания СНБО Украины", – говорится в сообщении.

Реклама

Темы не указаны, но что же там могут рассмотреть?

На фоне скандального дела о возможной госизмене Петра Порошенко, его адвокаты не исключают, что против пятого президента готовятся санкции.

"Именно для того, чтобы наложить эти санкции, в подозрении появилась статья 258 УКУ по финансированию терроризма … То, что статья о финансировании терроризма появилась, мы считаем, четкий индикатор того, что они планируют применить такие санкции. В противном случае это бессмысленно. Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено Указом президента, арестовать активы", – говорил адвокат Илья Новиков.

Еще один вариант, что могут рассмотреть на СНБО – вопрос об усилении ограничений на въезд в Украину гражданам России. Накануне в СМИ появилось письмо Зеленского Данилову относительно петиции активиста Стерненко. Не исключено, что могут ввести и визовый режим с РФ.