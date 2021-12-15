Зеленский разочарован переговорами с Шольцом

Зеленский донес Шольцу необходимость уже вводить санкции / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский попытался объяснить новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимость давления на Россию всеми возможными способами, включая даже темой газопровода "Северный поток – 2". При этом позиция Украины была – давить санкциями до эскалации конфликта. А не после, когда уже поздно.

Об этом Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства".

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Санкции

"Некоторые страны, некоторые лидеры предлагают формат реагирования на возможную эскалацию после возможной эскалации со стороны Российской Федерации и тогда ввести мощную санкционную политику. Тут, мне кажется, мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после уже никого, честно говоря, не интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до возможной эскалации, и тогда, мне кажется, возможной эскалации может и не будет", – заявил Зеленский.

Позиция Германии

Зеленский предложил немецкому канцлеру вариант использования российского газопровода "Северный поток – 2" для сдерживания России.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу "Северного потока – 2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности Европы. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта могли бы быть решены. Но это его право (Шольца. – Ред.). Я не уверен, что он меня услышит", – сказал президент Украины.

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Саммит