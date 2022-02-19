Зеленский провел срочный разговор с Макроном из-за ситуации на Донбассе

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Звонок прошел 19 февраля.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

Реклама

О чем говорили?

Президент Зеленский проинформировал Макрона об обострении на фронте, потерях среди военных, а также обстреле украинских политиков и международных журналистов. Лидеры обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования ситуации.

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

Читайте также