Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам. Кто и за что получил награду

Зеленский вручает орден «Золотая звезда» украинскому полковнику. Коллаж "Сегодня"
В Киеве во время парада ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" и вручил медали пятерым украинцам.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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Кто и за что получил звания?
- Солдат Билоус Сергей Степанович – посмертно получил звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" за "личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге".
- Старшина Ридзанич Максим Владимирович – посмертно получил звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" за те же заслуги.
- Полковиник Сидоренко Евгени Анатолиевич - звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" за те же заслуги.
- Певец Яремчук Назарий Назарович – посмертно звание "Герой Украины" и орден Государства – "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии музыкальной культуры, формирование национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое мастерство".
- Учитель физики Гельфгат Илья Маркович – звание "Герой Украины" и орден Государства – "за личные заслуги перед Украиной в развитии национального образования, внедрения инновационных методов обучения, многолетнюю педагогическую деятельность".
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