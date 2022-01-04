Зеленский приехал в Буковель и "неожиданно" подселился к Коломойскому

Президент уехал на отдых на новогодние праздники / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Владимир Зеленский на праздники приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel". Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.
В это же время, в этом комплексе остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.
Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.
"В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением. Семьи президента в лакшери-отеле не видели", – пишет издание.
Говоря о том, что случайность это или нет, Коломойский сказал, что вообще не в курсе, что в комплексе президент.
"Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр. – Ред.)", – отмечает УП.
Зеленский в Карпатах
В это же время президент Владимир Зеленский опубликовал пост на своей странице в Facebook о том, как прекрасна наша страна и сколько всего красивого есть в ней. Также он поделился фото.
"Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты", – написал он.
Буковель не дешевое удовольствие
Буковель это самый элитный горнолыжный курорт в Украине. Стоимость номеров в отеле начинаются от 1000-1500 грн. В праздничный сезон катание на день со ski-pass и снаряжением А-класса – 2500 грн. Цены в этом году тоже незавидные: вареники 200 грн и сырники по 300 во многих ресторанах. По скромным подсчетам один день катания в Буковеле может обойтись около 5000 грн – примерно две минимальные пенсии в Украине.
Где обычно отдыхает президент Украины
В 2020 году президент также провел свой отдых в Буковеле. Он успел покататься на лыжах в Буковеле. На украинском горнолыжном курорте с ним пофотографировались и снимки попали в Сеть.
8 января ушедшего года президента заметили на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.
Где должны отдыхать политики
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал народным депутатам провести новогодние праздники так, как они проводили их в прошлом году, и посоветовал выбирать Украину, или же Египет и Турцию.
Дорогой отдых депутатов
- В марте политолог Андрей Смолий опубликовал фото с Давидом Арахамией, который отдыхал в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives. Арахамия сказал, что за номер он платил 80 долларов в сутки.
- В то же время на сайте Booking цена за номер в пятизвездочном отеле составляла минимум 13 814 грн – и то, по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн, а люкс с бассейном над водой стоил в 41 846 грн.
- В январе на дорогом отдыхе засветился депутат Николай Тищенко. Проживание в Rixos The Palm Dubai ему обошлось в 1000 долларов за сутки.
- Кроме того, пятого президента Украины Петра Порошенко заметили в Эквадоре. В Сети утверждали, что, по данным журналистов, политик якобы снимал дорогую яхту.