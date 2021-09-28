Зеленский предложил руководству Facebook открыть офис компании в Украине

Президент также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией. Коллаж "Сегодня"

В Украине может открыться офис компании Facebook. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с топ-менеджментом компании Facebook.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Что обсуждали

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Зеленский предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине. Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.

"Цифровизация – это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, активно воплощается. Мы оцифровываем полностью государственные услуги", – подчеркнул Зеленский.

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Президент также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией. В частности, он сообщил об опыте работы Центра противодействия дезинформации, который сотрудничает с международными партнерами. Кроме того, в Украине работает Центр кибербезопасности, который противодействует кибератакам, прежде всего со стороны России.

Владимир Зеленский пригласил представителей Facebook посетить "Дия. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, у Владимира Зеленского нет фейковых аккаунтов в соцсетях и там публикуются действительно его посты. Вот только в начале он был в шоке от комментариев, хотя ему и советовали на читать Facebook, рассказал в интервью Украинской правде советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщали новости "Сегодня", два года назад Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram. В ОПУ объясняли, что президентские аккаунты часто стали использовать не по назначению, а также существенно активизировались боты.