Зеленский поговорил с премьером Нидерландов и главой Азербайджана: что обсудили лидеры

Зеленский поговорил по телефону с лидерами нескольких стран. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский 26 февраля поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом заявил глава государства в своем Twitter.

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"Продолжаю переговоры с международными партнерами. Провел разговор с президентом Азербайджана. Ценим оказанную гуманитарную помощь и медикаменты. Благодарны за поддержку", – сообщил Зеленский.

Также, по его по словам, он провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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"Поблагодарил Марка Рютте за за принятые решения в поддержку Украины в оборонно-безопасной сфере. Антивоенная коалиция действует!" – добавил глава государства.

Помощь Украине

Турция закрыла проход военным кораблям Российской Федерации в Черное море и предоставит военную и гуманитарную помощь Украине.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад начал техническую подготовку к принятию решения об отключении России от SWIFT.

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в "черный" список санкций Европейского Союза, который был принят против Российской Федерации.