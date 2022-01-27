Зеленский поговорил с Байденом: детали звонка

Джо Байден поговорил с Владимиром Зеленскими. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

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Второй звонок за месяц

Ранее источник в Офисе президента рассказал о том, что лидеры США и Украины проведут телефонные переговоры.

Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

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"Разговор будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы", — сообщил он.

Также сообщалось о намерении Джо Байдена в разговоре обсудить отношения с Россией и выразить поддержку Украине.

Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 2 января. Тогда президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины.

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