Зеленский, Эрдоган и Путин могут провести совместные переговоры

Зеленский одновременно может поговорить с Эрдоганом и Путиным/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести общие телефонные переговоры с президентами России и Турции

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет ZN.ua.

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"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать", — говорится в сообщении.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — Ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

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