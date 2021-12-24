Зеленский передал США требования по "Северному потоку – 2" и условия по Донбассу

Зеленский выразил политикам США свою обеспокоенность происходящим в европейском регионе / Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне выслушали условия Украины относительно переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта на Донбассе, получили требования по санкциям против трубопровода "Северный поток -2" и просьбу о расширении поддержки оборонного сектора страны. Вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США из Демократической и Республиканской партий.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Обсуждение

Сообщается, что во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и на границах нашего государства. Американцев проинформировали о планах по достижению мира на Донбассе в рамках существующих переговорных форматов – "нормандского", Трехсторонней контактной группы и Минского процесса. Зеленский подчеркнул небходимость привлечения США к процессу.

"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", – заявил президент Украины.

Санкции

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Российский газопровод "Северный поток – 2" был назван опасным геополитическим проектом, который является энергетическим оружием не только против Украины, но и против всей Европы.

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В ходе разговора американские законодатели выразили единогласную поддержку инициативе "Крымская платформа" и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Поддержка США