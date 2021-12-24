Зеленский передал США требования по "Северному потоку – 2" и условия по Донбассу

Зеленский выразил политикам США свою обеспокоенность происходящим в европейском регионе / Коллаж "Сегодня"
В Вашингтоне выслушали условия Украины относительно переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта на Донбассе, получили требования по санкциям против трубопровода "Северный поток -2" и просьбу о расширении поддержки оборонного сектора страны. Вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США из Демократической и Республиканской партий.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Обсуждение
Сообщается, что во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и на границах нашего государства. Американцев проинформировали о планах по достижению мира на Донбассе в рамках существующих переговорных форматов – "нормандского", Трехсторонней контактной группы и Минского процесса. Зеленский подчеркнул небходимость привлечения США к процессу.
"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", – заявил президент Украины.
Санкции
Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Российский газопровод "Северный поток – 2" был назван опасным геополитическим проектом, который является энергетическим оружием не только против Украины, но и против всей Европы.
В ходе разговора американские законодатели выразили единогласную поддержку инициативе "Крымская платформа" и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Поддержка США
- 24 декабря в американской газете The Washington Post двое сенаторов США опубликовали статью с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также ввести санкции против "Северного потока – 2".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Вашингтон может садиться за стол переговоров с Москвой лишь в том случает, если произойдет деэскалация на границе Украины. Пока это не наблюдается.
- Накануне советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили свои общие опасения и общий подход к наращиванию военных сил России у границы с Украиной.
- 23 декабря Госдепартамент США разместил заявление, в котором приветствовал договоренность Трехсторонней контактной группы о новом перемирии на Донбассе, а также призвал Россию убрать войска и с оккупированной территории, и вблизи границ Украины.