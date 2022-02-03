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Зеленский ответил Эрдогану на предложение о помощи завершить войну в Украине

Наталья Магдык
3 февраля, 17:21
Зеленский готов к переговорам в любом формате для завершения конфликта на Донбассе

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Эрдогану за предложение помощи в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

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"Я благодарю господина президента за инициативу стать посредником между Украиной и Россией. Для мира мы готовы делать все возможное на всех площадках и всех форматах. Не важно, где мы поставим точку в войне, главное, чтобы все искренне были готовы к этому", – сказал он.

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